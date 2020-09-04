В пятницу, 4 сентября, белорусское телевидение обнародовало анонсированные президентом Александром Лукашенко записи перехваченных разговоров, которые якобы говорят о фальсификации отравления российского оппозиционера Алексея Навального.

Подробности обнародовали в новостном эфире телеканала ОНТ.

Из опубликованной записи следует, что представитель Варшавы в разговоре с Берлином заявил, что Путину надо отбить охоту "совать нос в дела" Беларуси. Он также сказал, что нужно "утопить" Путина в проблемах России, а "их немало".

Беседа ведется на английском языке и длится около минуты. Ник из Берлина и Майк из Варшавы обсуждают политические процессы в Беларуси и России.

"В данном случае это не так важно. Идет война. А на войне всякие методы хороши", - говорит абонент из ФРГ на записях об отравлении Навального.

Публикуем расшифровку:

Варшава: Алло, Ник. Как наши дела?

Берлин: Вроде бы все идет по плану, материалы по Навальному готовы. Будут переданы в администрацию канцлера. Ожидается ее заявление.

Варшава: Отравление подтверждено точно?

Берлин: Послушай, Майк, в данном случае это не так важно. Идет война. А во время войны всякие методы хороши.

Варшава: Согласен. Надо отбить охоту Путину совать нос в дела Беларуси. Самый эффективный путь - утопить его в проблемах России, а их немало. Тем более в ближайшее время у них выборы, день голосования в регионах России.

Берлин: Этим и занимаемся. А как ваши дела в Беларуси?

Варшава: Если честно, не очень. Президент Лукашенко оказался крепким орешком. Они профессионалы и организованы. Понятно, их поддерживает Россия. Чиновники и военные преданы президенту. Остальное при встрече, не по телефону.

Берлин: Да-да, понимаю. Тогда до встречи, пока.

Варшава: Пока.

Ранее правительство ФРГ обнародовало заявление, что в крови Навального нашли яд "Новичок".

После этого во время встречи с главой российского правительства Михаилом Мишустиным Александр Лукашенко заявил о перехвате разговора Варшавы и Берлина, который якобы свидетельствует о фальсификации отравления российского оппозиционера.