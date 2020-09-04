В пятницу, 4 сентября, Европейская бизнес-ассоциация (ЕБА) заявила о задержке в Украине таможенного оформления десятков фур. В Государственной таможенной службе Украины пояснили задержку саботажем на таможенных постах и рассказали о получении угроз физической расправы.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на релиз Гостаможенной службы.

По данным ЕБА, на двух таможенных украинских постах на более чем три дня задержали таможенное оформление более 150 фур.

"Согласно полученной информации, такие задержки связаны с контролем таможенной стоимости товаров и проверкой сведений о таможенной стоимости заявленных товаров на уровне профильного департамента центрального аппарата Государственной таможенной службы", - отметили в ассоциации.

Как уверяет ЕБА, должностные лица региональных таможен безосновательно требуют дополнительных документов по роялти и трансфертному ценообразованию для проверки таможенной стоимости.

"Далее такой пакет направляется в профильное подразделение Гостаможни для дальнейшей проверки. Однако никаких решений по определению таможенной стоимости или ее корректировке не принимается более двух суток из-за отсутствия у должностных лиц региональной таможни информации о результатах проверки документов должностными лицами центрального аппарата", - пояснила ЕБА.

На таможне задержки объяснили по-другому.

"В последние дни руководство Гостаможни получает многочисленные сообщения с угрозами физической расправы. Вместе с прямыми угрозами в ход пошел саботаж. Мы фиксируем способы искусственного задержания грузов без соответствующего оформления. За ними стоят именно те, кто нервно ищут пути для незаконных договоренностей и личных выгодных условий, которые идут вразрез с законодательством", - сказано в релизе госслужбы.

Как писала "Страна", в середине августа Кабмин сменил главу Гостаможенной службы Украины.

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