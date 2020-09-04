Министр юстиции Украины Денис Малюська просит народных депутатов сверхсрочно принять закон, который заблокирует взыскание 10 млрд гривен с ПриватБанка в пользу братьев Суркисов.

Об этом чиновник написал в своем Facebook в пятницу, 4 сентября.

"Судебные решения являются обязательными к исполнению. Ожидать рассмотрения апелляции/кассации - долго (…). Уважаемые народные депутаты, пожалуйста, подпишите, зарегистрируйте и поддержите законопроект в как можно более сжатые сроки. У нас счет идет даже не на дни, а на часы", - написал глава Минюста.

Соответствующим законопроектом ведомство предлагает запретить при исполнении судебного решения об обеспечении иска принимать меры по взысканию средств или по обращению взыскания на имущество должника, кроме наложения ареста.

"Речь идет не просто о деньгах ПриватБанка (хотя это тоже важно). ПриватБанк ежегодно платит дивиденды, и размер их больше, чем 10 млрд (грн - Ред.). Поэтому отобрать 10 млрд у Привата - это отобрать их у медиков, педагогов и пенсионеров, которые финансируются из бюджета", - считает Малюська.

Примечательно, что в пятницу, 4 сентября, спикер парламента Дмитрий Разумков закрыл пленарное заседание. Согласно календарному плану, на следующей неделе нардепы работают в комитетах, комиссиях и фракциях, а следующее пленарное заседание должно состояться не ранее, чем 15 сентября.

Напомним, что 2 августа Печерский районный суд Киева удовлетворил заявление оффшорных компаний, которые принадлежат братьям Суркисам. Заявление о порядке выполнения решения суда от 2017 года обязывает национализированный ПриватБанк обслуживать депозиты Суркисов, которые сгорели при национализации, так как Суркисов посчитали связанными с ПриватБанком лицами. Задолженность по депозитам оценивают в $350 млн.

Ранее мы рассказывали о намерении Министерства финансов оспорить решение Печерского райсуда Киева об удовлетворении иска.