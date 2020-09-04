Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания, 3 сентября лишивший радио "Прямой FM" лицензии на вещание, в тот же день назначил внеплановую проверку телеканалу "Наш". Поводом для нее стал 53-секундный ролик, показанный ко Дню Независимости, в котором регулятор усмотрел признаки "дискриминации и разжигания вражды".

О проверке сообщает пресс-служба Нацсовета на его официальном сайте.

"24 августа на телеканале "НАШ" 14 раз был показан видеоролик "Наша (не) зависимость? Наш покажет" хронометражем 53 секунды, который был сделан в художественно-образном стиле, без текста, в сопровождении звука метронома. Этот видеоролик создает образ негативных последствий выбора украинского народа во время проведения 1 декабря 1991 Всеукраинского референдума, на котором 90,32% граждан, принявших участие в голосовании (а это 84,18% населения Украины), поддержали независимость Украины", - заявили в Нацсовете.

Там полагают, что распространение в эфире такого видеоматериала именно в праздничный день имеет признаки дискриминации в отношении тех граждан Украины, благодаря выбору которых на референдуме государство обрело независимость, а также разжигает вражду между разными группами населения.

С целью установления соблюдения компанией требований закона "О телевидении и радиовещании" регуляторный орган назначил телеканалу "Наш" внеплановую проверку.

На телеканале уже назвали это способом давления со стороны властей.

"Назначение внеплановых проверок по надуманным и необоснованным причинам, а также подготовка диктаторского "Закона о медиа" - тревожные звоночки и явные признаки нависшей цензуры для "неугодных" властям СМИ.

Под прикрытием пересмотра механизмов “предотвращения распространения недостоверной, искаженной информации”, в итоге готовятся санкции против обычных медиа.

Начиная с 2014 года каждая новая власть в Украине пытается "зарегулировать медиа", но государство не должно вмешиваться в дела журналистов, и осуществлять на них давление.

Представителям власти стоит помнить, что еще ни одному политику или политической силе не удавалось выиграть войну против журналистов", - говорится в заявлении телеканала "Наш".

Этот ролик стал поводом для проверки

Как писала "Страна", в конце июля Нацсовет по ТВ лишил лицензии телеканал "КРТ".

А весной мы сообщали о возмущении Нацсовета тем, что телеканалы не перевыполняют языковые квоты.