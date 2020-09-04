Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что осенью возможно наложение гриппа на коронавирусную инфекцию, поэтому необходимо призвать всех вакцинироваться от гриппа, чтобы избежать сложных последствий.

Об этом он заявил в эфире телеканала "Украина 24" в пятницу вечером.

"Осенью может быть наложение гриппа на Covid-19, и тут нужно призвать всех вакцинироваться от гриппа, чтобы исключить наложение этих двух болезней, которые могут привести к достаточно сложным последствиям", - сказал Шмыгаль.

Также премьер отметил, что важно понимать, что даже если увеличить количество кроватей в больницах для больных коронавирусом, то при больших наплывах больных может просто не хватать докторов, так как мощности медицинской системы ограничены.

Напомним, ранее в Минздраве рассказали, от каких штаммов гриппа будут прививать украинцев в этом году.

Также мы писали, что в Минздраве объяснили, почему вакцину от гриппа не стоит ждать раньше октября.