Сразу 32 народных депутата зарегистрировали в Верховной Раде законопроект об унормировании дистанционной и надомной работы, на которую перешла часть сотрудников с начала коронавирусного карантина.

Об этом в пятницу, 4 августа, информирует "Интерфакс-Украина

Сообщается, что текст законопроекта №4051 пока не обнародован, однако уже известно, что документ предлагает обеспечить сотруднику возможность совмещать дистанционную работу и работу в обычном режиме на рабочем месте, сообщили агентству.

Так, народные избранники предлагают обязать собственника или уполномоченный орган обеспечить безопасные условия работы и предусмотреть право работодателя при заключении трудового договора о дистанционной или надомной работе получать сведения о месте проживания или другом месте, где сотрудник по своему выбору будет выполнять рабочие обязанности.

В то же время члены комитета по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов, который является профильным для данного законопроекта, утверждают, что согласно инициативе, сотрудник должен быть ознакомлен в письменной форме или через электронный документооборот с правилами внутреннего трудового распорядка, коллективным договором, локальными нормативными актами работодателя, оповещениями и другими документами. Также документ предлагает разрешить дистанционное ознакомление сотрудника с требованиями по охране труда, в частности по видеосвязи.

"Грамотное усовершенствование трудового законодательства может стимулировать переведение большого количества сотрудников с работы по договорам гражданско-правового характера на полноценные трудовые отношения с работодателем. Это обеспечит большую защищенность сотруднику в трудовом процессе", - сказала глава комитета, нардеп от "Слуги народа" Галина Третьякова.

В пояснительной записке к законопроекту со ссылкой на соцопросы указано, что более 35% сотрудников перешли на "удаленку" во время пандемии Covid-19.

Напомним, в связи с пандемией коронавируса в Украине 12 марта был объявлен карантин. В связи с этим Минздрав призвал работодателей отпустить сотрудников на удаленную работу.

В свою очередь корпорация Google, филиалы которой находятся почти во всех развитых странах, объявила о планах оставить большинство своих сотрудников на удаленной работе до июля 2021 года.