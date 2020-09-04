ВОЗ против поголовной вакцинации в отдельных странах. Фото: pixabay.com

Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что при появлении вакцины от коронавируса ее нужно будет распределять в первую очередь среди определенных групп населения по всему миру. К ним относятся люди из групп риска и работники важнейших сфер экономики.

Слова Гебрейесуса цитирует агентство "Интерфакс".

"Первоочередный приоритет - вакцинация определенных групп во всех странах, нежели всего населения в некоторых странах", - сказал гендиректор ВОЗ на брифинге.

По его словам, "это не просто моральный императив или императив в области здравоохранения, а также экономический императив". К группам, которые следует прививать первым делом, Гебрейесус отнес следующие:

  • работники ключевых сфер для общества;
  • людей, которым угрожает повышенный риск заболеть;
  • пожилых и людей с сопутствующими заболеваниями.

Чиновник добавил, что если вирус продолжит убивать людей в странах с низким или средним уровнем доходов, то экономическое восстановление окажется под угрозой.

"Национализм с вакциной растянет проблему, а не укоротит ее", - пояснил Гебрейесус.

Как писала "Страна", в ВОЗ ждут начала массовой вакцинации от коронавируса в мировом масштабе не раньше, чем с середины следующего года

Мы также сообщали, что ВОЗ составила список из 33 вакцин против коронавируса, допущенных к клиническим испытаниям.

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