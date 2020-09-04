Шмыгаль сообщил, каким планируют ВВП и дефицит бюджета в следующем году
В 2021 году проект бюджета Украины предусматривает дефицит в 6% ВВП.
Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на "Форуме МСП. Перезагрузка" в Киеве в пятницу, передает "Интерфакс-Украина".
"Плановый пока что показатель дефицита бюджета следующего года ставим в районе 6% ВВП", – сказал Шмыгаль.
По словам премьера, проект бюджета на следующий год построен на прогнозе роста на 4,7% ВВП.
Также Шмыгаль подчеркнул, что совокупный госдолг Украины с $85 млрд грн на начало года сократился до нынешних $83 млрд грн.
Напомним, по данным Минэкономики, за полгода ВВП Украины упал уже на 6,5%. Это стало мировым рекордом по падению ВВП.
Как сообщалось, ВВП Украины во втором квартале рухнул на 11%.
Подпишитесь на телеграм-канал Политика Страны, чтобы получать ясную, понятную и быструю аналитику по политическим событиям в Украине.