В 2021 году проект бюджета Украины предусматривает дефицит в 6% ВВП.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на "Форуме МСП. Перезагрузка" в Киеве в пятницу, передает "Интерфакс-Украина".

"Плановый пока что показатель дефицита бюджета следующего года ставим в районе 6% ВВП", – сказал Шмыгаль.

По словам премьера, проект бюджета на следующий год построен на прогнозе роста на 4,7% ВВП.

Также Шмыгаль подчеркнул, что совокупный госдолг Украины с $85 млрд грн на начало года сократился до нынешних $83 млрд грн.

Напомним, по данным Минэкономики, за полгода ВВП Украины упал уже на 6,5%. Это стало мировым рекордом по падению ВВП.

Как сообщалось, ВВП Украины во втором квартале рухнул на 11%.