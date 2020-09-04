Дарницкий районный суд Киева приговорил к тюремному сроку троих преступников по делу об ограблении и жестоком убийстве 30-летней женщины более трех лет назад.

Об этом в пятницу, 4 сентября, информирует пресс-служба столичной прокуратуры.

Так, преступление произошло 18 января 2017 на ул. Декабристов в Дарницком районе столицы. По версии следствия, трое мужчин познакомились с женщиной, с которой они вместе отдыхали и распивали алкоголь. В какой-то момент один из злоумышленников заметил у нее золотые украшения и захотел их присвоить, о чем оповестил своих друзей.

32-летний житель Киева отвел женщину в безлюдное место и нанес ей 14 ударов в голову металлическим прутом, в результате чего потерпевшая скончалась на месте. После этого преступники завладели вещами жертвы на сумму более 25 тысяч гривен и скрылись.

"Приговором Дарницкого районного суда города Киева 32-летний мужчина, который непосредственно наносил женщине удары, признан виновным по ч. 4 ст. 187, п. 6 ч. 2 ст. 115 УК Украины и приговорен к 15 годам лишения свободы с конфискацией имущества. Двое других мужчин признаны виновными по ч. 2 ст. 187 УК Украины и им назначено наказание в виде 11 и 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества", - заявили в прокуратуре.

На данный момент преступники находятся под стражей.

Напомним, недавно в Ирпене приговорили к сроку преступника, который проник в дом одинокой женщины, избил ее и скрылся с вещами пострадавшей.

Ранее мы писали, что в Печерском районе Киева появился преступник, который нападает на женщин. В августе он набросился на одну из жертв у порога ее дома на бульваре Леси Украинки.