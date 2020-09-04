С января по август 2020 года украинцы зарегистрировали почти 206,5 тыс. подержанных легковых авто, ввезенных из-за границы, в четыре раза превысив количество новых лековушек (52,5 тыс.).

Об этом в пятницу, 4 сентября, сообщила пресс-служба "Укравтопром".

При этом в январе-июле текущего года регистрации импортного автомобильного секонд-хэнда также превышали регистрации новых вчетверо.

По информации ассоциации, при этом в августе зарегистрировано 32,8 тыс. подержанных авто – на 35% больше, чем годом ранее, а доля подержанных иномарок составила 82% всех впервые регистрируемых в Украине легковых авто.

Наиболее популярным б/у-шным автомобилем месяца стал Renault Megane - 1926 ед. Второй результат у Volkswagen Passat (1848 ед.), на третьем месте Skoda Octavia – 1672 ед. Продолжает список Volkswagen Golf, владельцами этой модели в августе стали 1526 украинцев, а замыкает пятерку Ford Focus с результатом 1244 ед.

В прошлом году за счет предоставленных законодательных преференций первичные регистрации импортированных б/у авто выросли в 3,3 раза к 2018 году - до 400,597 тыс. ед., тогда как рынок новых легковушек сократился на 0,6% - до 81,8 тыс.

Напомним, правительство изменило методику среднерыночной оценки автомобилей.

Также сообщалось с начала года импорт легковушек в Украину превысил сумму в 1,2 млрд долларов.