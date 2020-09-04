Над акваторией Черного моря у полуострова Крым активизировалась военная авиация США и Великобритании. В регионе летают самолеты разведки и бомбардировщики.

Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил руководитель проекта в Институте черноморских стратегических исследований, главный редактор BlackSeaNews и координатор Морской экспертной платформы Андрей Клименко.

"Это не кто-то, а два американских стратегических бомбардировщика В-52... Впервые видим такое... Вылетели с британской базы Royal Air Force Fairford 4,5 часа назад... Еще три самолета (с авиабазы на Кипре и в Греции) - над Черным морем у Крымского полуострова. Среди них британский разведчик Airborne Stand-Off Radar (ASTOR)", - написал Клименко и привел карты полетов упомянутых воздушных судов.

Самолеты ВВС США необычайно активны у российских границ над Черным морем с лета. "Страна" неоднократно рассказывала, как средства ПВО РФ перехватывали их и сопровождали подальше от границ. Например, 22 августа российский истребитель перехватил над Черным морем американский самолет-разведчик.

А 28 августа уже два российских Су-27 поднимались в воздух над Черным морем для перехвата самолета США.