В пятницу, 4 сентября, по ходатайству прокуратуры Киева суд взял под стражу на два месяца президента банка "Аркада" Константина Паливода с альтернативой залога в размере 21 млн гривен.

Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Киева в Facebook.

Как отмечается, подозреваемый был взят под стражу в зале суда.

Напомним, вчера Паливоде сообщили о подозрении, которое было выдвинуто по ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса - присвоение денежных средств. Речь идет о 50 миллионах гривен из фондов финансирования строительства жилых комплексов "Эврика" и "Патриотика".

По данным прокуратуры, досудебное расследование установило, что в июне 2018 года подозреваемый, занимая должность председателя правления банка, вместе со своими сообщниками разработал и реализовал схему присвоения денежных средств фондов финансирования строительства жилых комплексов. Этими фондами управлял банк "Аркада".

Ранее НБУ объявил банк "Аркада" неплатежеспособным, и в финучреждении была введена временная администрация.