Холдинги "1+1 медиа" (собственник Игорь Коломойский) и "Медиа Группа Украина" (собственник Ринат Ахметов) обеспокоены отдельными нормами в законопроекте №2693-д "О медиа", несмотря на то, что юристы этих компаний принимали участие в создании данной инициативы.

Заявление медиахолдингов в пятницу, 4 сентября, опубликовано на их сайтах.

"Считаем, что сам законопроект является необходимым, важным и прогрессивным, однако текст законопроекта в текущей редакции не готов стать законом...", - говорится в заявлении.

"Группы предостерегают от принятия законопроекта 2693-д в актуальной на сегодня редакции от 02.07.2020 года, поскольку обеспокоены отдельными существенными положениями, которые зафиксированы в текущей версии и нуждаются в доработке. А именно:

1. Расширены полномочия Национального совета, в частности, относительно толкования содержания контента, введены новые санкции, в том числе в сфере рекламного и избирательного законодательства, введено полномочия по получению документов и информации, которые прямо не касаются возможных нарушений субъектов в сфере медиа, а также зафиксирована возможность регулятора самостоятельно устанавливать сроки предоставления таких документов. Кроме того, регулятор имеет полномочия до создания органа сорегулирования принимать решения по своему усмотрению.

2. Положения законопроекта допускают субъективную оценку регулятора относительно наличия контентных нарушений, что создает возможность необоснованного или политического давления на медиа, чего точно не должно быть в современном законодательстве европейского образца.

3. Основания аннулирования лицензии и отмены регистрации субъектов в сфере медиа не всегда пропорциональны тяжести нарушений.

4. Несовершенно прописаны положения о создании органа совместного регулирования и порядка представительства в нем. В частности, отсутствует четкая процедура участия в органе совместного регулирования и порядок принятия решений этим органом, что создает риски формирования органа совместного регулирования, который не будет отражать реальную позицию рынка.

5. Предложенное регулирование порядка принятия Национальным советом нормативно-правовых актов не содержит каких-либо предохранителей или ограничений, как по отношению к случаям принятия таких актов, так и по отношению к их порядку принятия, что в свою очередь, создает риски введения регулятором дополнительного (чрезмерного), не предусмотренного законом нормативного регулирования деятельности субъектов в сфере медиа, в том числе и в таких вопросах, как содержание контента и порядок его распространения.

6. Неравенство украинских и иностранных субъектов в сфере медиа, к вещанию или услугам которых есть доступ на территории Украины. Действие закона в полной мере (в том числе, в части квот и санкций) будет распространяться только на украинские субъекты, тогда как иностранные субъекты в сфере медиа подпадают только под очень упрощенное регулирование в части общих требований к контенту. При этом, имея мощный механизм ограничений и привлечения к ответственности относительно украинских линейных медиа, в законопроекте не заложен механизм реального влияния на иностранных субъектов, в том числе, на нарушителей в сети Интернет (включая пиратов).

7. Украинские субъекты будут находиться в неравных условиях относительно иностранных касательно обязательства по оплате рекламы украинским юридическим лицам (для тех, кто не лицензируется или не регистрируется в Нацсовете, такой обязанности нет), а также не устанавливается запрет осуществления деятельности на территории Украины для провайдеров аудиовизуальных сервисов, в том числе иностранных, которые не зарегистрированы в соответствии с требованиями закона.

8. Для улучшения ситуации с дискриминацией украинских субъектов в сфере медиа по сравнению с иностранными, предлагалось не усугублять языковое регулирование для телерадиоорганизаций и оставить подход, который был заложен в законе «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», относительно определения требований к языку трансляции передач и фильмов исключительно нормами специального закона – закона Украины «О телевидении и радиовещании» и закона «О медиа» соответственно.

9. Предложенный подход относительно определения единых оснований и размера ответственности линейных аудиовизуальных медиасервисов и медиасервисов на заказ (ст.110 законопроекта) не учитывает специфику и условия деятельности субъектов, предоставляющих медиасервисы на заказ, а также является дискриминационным по сравнению с регулированием ответственности других субъектов в сфере медиа.

"Учитывая вышеизложенное, просим предоставить возможность индустрии, совместно с народными депутатами, Национальным советом и представителями общественного сектора, доработать текст законопроекта "О медиа" перед его рассмотрением Верховной Радой в первом чтении", - добавили представители медиахолдингов.

Напомним, недавно с критикой законопроекта выступила омбудсмен по правам человека Людмила Денисова. По ее словам, в документе содержатся противоречащие друг другу нормы, а некоторые положения не соответствуют европейским стандартам.

Ранее мы анализировали текст документа и разбирались, почему после доработки законопроект стал еще более репрессивным.