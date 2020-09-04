Обнародованные во вторник, 2 сентября, отчеты показывают, что посольство США в Киеве весной 2019 года отслеживало учетные записи в Twitter 13 человек. Среди них были журналисты Fox News, критиковавшие бывшего вице-президента США и конкурента Дональда Трампа на предстоящих президентских выборах Джо Байдена.

Об этом передает Fox News.

Документы, полученные по запросу американской консервативной активистской группы Judicial Watch, показывают, что сотрудники Госдепа в Киеве мониторили сообщения журналистов об Украине и связанных темах. При этом отслеживалось использование определенных слова и фраз: "(посол Мари) Йованович", "посол в Украине", "Украина Сорос", "кампания Клинтон", "Байден - Бурисма".

Кроме сотрудников Fox News, посольство отслеживало записи бывшего мэра Нью-Йорка Руди Джулиани и бывшего посла США в России Майкла Макфола.

Сотрудник Fox News Джон Соломон, за которым тоже следили, отметил, что 13 человек - это список врагов Байдена.

"Это была группа журналистов, которые задавали вопросы о России, о поведении таких людей, как Джо Байден, и посольство следило за нами не из соображений национальной безопасности, а ради репутации людей в предыдущей администрации Обамы - Байдена - Хиллари Клинтон", - сказал Соломон.

Соломон добавил, что, по его мнению, речь идет о большем, "чем просто мониторинг социальных сетей. Я полагаю, что, возможно, отслеживались и другие сообщения, судя по тому, что я вижу сегодня в документах". Соломон призвал Госдепартамент рассказать общественности, распространялся ли мониторинг за пределы социальных сетей.

"У меня есть серьезная озабоченность, и я призываю Государственный департамент: если у вас есть какие-либо доказательства того, что журналисты находились под наблюдением, пожалуйста, сообщите об этом американскому народу", - сказал Соломон.

Ранее "Страна" рассказывала, что в США опубликовали доказательства слежки за послом Мари Йованович.

Мы также писали, что в ЦРУ создали и применяли механизм тотальной слежки за людьми на всей планете.