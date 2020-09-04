Глава Коммунистической партии Российской Федерации Геннадий Зюганов, во время высупления 3 сентября у Кремлевской стены в Москве по случаю 75-й годовщины окончания Второй мировой войны, оговорился, заявив, что Гитлер в концлагерях сжигал в печах "русских, евреев и всю остальную сволочь".

Видео его выступления опубликовано в YouTube.

"Мы трижды прикрывали хваленую Европу от ордынского нашествия. И Наполеона здесь расколотили под Москвой в щепки. И Гитлера, который построил концлагеря и сжигал в печах всех подряд — и русских, и евреев, цыган, поляков и всю остальную сволочь", — сказал Зюганов, рассказывая об отваге русского народа.

Видеозапись быстро разошлась по соцсетям. При этом на официальном сайте КПРФ в текстовой расшифровке речи Зюганова отсутствуют слова про "всю остальную сволочь". "Здесь разгромили Гитлера", — сказано там. Фраза о "сволочах" вырезана также в видеозаписи, которая опубликована на канале партии в YouTube.

Кроме того, Зюганов прокомментировал ситуацию с оппозиционером Алексеем Навальным, назвав "чушью" и "провокацией" заявления властей Германии о том, что его отравили нервно-паралитическим веществом из группы "Новичок". Также лидер КПРФ высказал мнение, что протесты в Беларуси финансируются Европой.

Как сообщили "РИА Новости" в Телеграме, слова лидера КПРФ про "всю остальную сволочь" относились совсем не к тем, кого Гитлер сжигал в печи.

Как разъяснил пресс-секретарь Зюганова, слова про сволочь относились совсем не к тем, кого Гитлер сжигал в печи. "Он имел в виду, что на нашу страну шли монголо-татары, мы освободили, шли Наполеон, Гитлер и другая сволочь, которая посягала на нашу страну, на нашу независимость, разъяснил пресс-секретарь Зюганова.

То есть воспринимать это предложение отдельно и через точку: "Мы трижды прикрывали хваленую Европу и от Ордынского нашествия, и Наполеона, который раздавил в щепки, здесь расколотили под Москвой. И Гитлера, который построил концлагеря и сжигал в печах всех подряд - и русских, и евреев, и цыган, и поляков. И всю остальную сволочь".

Напомним, ранее министр Милованов в цитировании трудового законопроекта допустил оговорку по Фрейду.

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