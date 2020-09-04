В субботу, 5 сентября, на большей части Украины ожидается переменно облачная погода без осадков. Дожди накроют лишь южные и восточные регионы, а также часть центра страны. Также на юге и в Донецкой области прогнозируют порывы ветра до 15-20 м/с (I уровень опасности, желтый). Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Синоптики отмечают некоторое снижение температуры. В частности, ночью в западных и северных регионах похолодает до +10-16 градусов. На остальной территории Украины в ночные часы +15-19.

Днем на большей части территории страны ожидается +23-26 градусов. Немного теплее будет на востоке и в Днепропетровской области, где прогреется до +28.

В Киеве ночью +13-15, днем потеплеет до +23-25 градусов.

Также синоптики предупреждают, что 5 сентября в южных, восточных, центральных регионах и в большинстве районов Сумской области ожидается чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Фото: meteo.gov.ua

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