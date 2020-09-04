Союзники США и бывшие официальные лица страны опасаются, что американский президент Дональд Трамп может принять решение о выходе из Организации Североатлантического договора (НАТО), если его переизберут на второй срок.

Об этом пишет издание The New York Times.

Газета отмечает, что в течение почти четырех лет глава Белого дома публично выступал против Североатлантического Альянса, гневно требуя, чтобы его члены больше тратились на коллективную оборону Европы. А в частном порядке Трамп пошел еще дальше, неоднократно заводя речь с приближенными о полном выходе из НАТО.

Например, в мемуарах бывшего помощника Трампа по национальной безопасности Джона Болтона описан случай, как президент допускал такую возможность. А экс-руководитель аппарата сотрудников Белого дома Джон Келли отмечал, что отговаривал Трампа от выхода США из НАТО.

По мнению издания, на втором сроке президент может осуществить свои намерения. Бывшие высокопоставленные чиновники службы безопасности в администрации Трампа подтвердили, что глава государства, воодушевленный переизбранием и окруженный неопытной командой в сфере национальной безопасности, может как-то ограничить членство США в НАТО или вовсе положить ему конец.

Летом в СМИ появились противоположные сведения. Так, в июле The Washington Post написала о заявлении Трампа, что он не хочет выхода США из состава НАТО.

Ранее "Страна" сообщала о желании Трампа переложить военную помощь Украине на плечи НАТО.