Выходные дни 5 и 6 сентября не порадуют украинцев осенней прохладной погодой, дожди ожидаются на западе и юге страны.

Об этом в пятницу, 4 сентября, написала народный синоптик Наталка Диденко в своем Facebook.

"Кто сегодня замерз и решил по-осеннему погрустить - не торопитесь. До лежания под пледами и теплыми пушистыми котами под боком еще далеко", - предупредила метеоролог.

По ее словам в субботу-воскресенье температура воздуха будет только повышаться. В течение дня 5 сентября в большинстве областей температура будет воздуха будет комфортной, от +22...+27 градусов.

А вот на востоке и юго-востоке, а также в Днепропетровской области будет жарко, до +30 градусов.

В субботу наибольшая вероятность дождей с грозами ожидается в южной части Украины. Грозы могут сопровождаться шквалами.

На остальной территории страны 5 сентября не будет серьезных осадков, влажная погода ожидается разве что в западных регионах, а также в Сумской и Черниговской областях.

В воскресенье, 6 сентября, в большинстве областей станет еще теплее на 2-4 градуса.

Тем не менее, атмосферный фронт принесет в этот день в западные области Украины дожди с грозами, там похолодает до +18...+22 градусов. Также остатки субботних дождей задержатся в Приазовье.

Значительная часть синоптической воскресной Украины будет сухой и преимущественно солнечной.

Что касается Киева, то там на выходных потеплеет: в субботу до +26 градусов, в воскресенье до +28 градусов. Существенных дождей не предвидится.

"Так что молодое бабье лето еще будет красивым и без специального макияжа", - добавила Диденко.

Напомним, сегодня в Киеве не обойтись без зонта. Весь день небо будет затянуто тучами, после обеда срываются кратковременные осадки. Дождь может возобновиться вечером.

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