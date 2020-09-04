После официального заявления ФРГ о том, что российский оппозиционер Алексей Навальный был отравлен боевым ядом "Новичок", президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что отравление было сфальсифицировано. По его словам, это подтверждают перехваченные разведкой разговоры Варшавы и Берлина.

Лукашенко пообещал передать данные российской ФСБ. На следующий день записи обнародовали на белорусском телевидении.

Однако, как оказалось, записи оказались троллингом - это был настолько откровенная постановка, что иного чтения здесь быть не могло.

Собрали информацию о новом слове в истории "кассетных скандалов".

Что было на записях

О том, что "пленки Лукашенко" опубликуют сегодня, анонс прошел еще днем. Позже аудиозапись, как и было обещано, увидела свет.

Варшава: Алло, Ник. Как наши дела?

Берлин: Вроде бы все идет по плану, материалы по Навальному готовы. Будут переданы в администрацию канцлера. Ожидается ее заявление.

Варшава: Отравление подтверждено точно?

Берлин: Послушай, Майк, в данном случае это не так важно. Идет война. А во время войны всякие методы хороши.

Варшава: Согласен. Надо отбить охоту Путину совать нос в дела Беларуси. Самый эффективный путь - утопить его в проблемах России, а их немало. Тем более в ближайшее время у них выборы, день голосования в регионах России.

Берлин: Этим и занимаемся. А как ваши дела в Беларуси?

Варшава: Если честно, не очень. Президент Лукашенко оказался крепким орешком. Они профессионалы и организованы. Понятно, их поддерживает Россия. Чиновники и военные преданы президенту. Остальное при встрече, не по телефону.

Берлин: Да-да, понимаю. Тогда до встречи, пока.

Варшава: Пока.

Разговор, как видим, короткий, но очень емкий. Там есть все месседжи, которые продвигал в последние дни сам Александр Григорьевич - и о Навальном, и о Беломайдане.

Конечно, в то, что анонимные "Берлин" и "Варшава" (они же Ник и Майк) стали бы обсуждать все это в подобном тоне, не верится никак. Но, видимо, цели такой никто и не ставил. Бацька, судя по всему, решил "отзеркалить" не доказанную пока информацию об отравлении Навального "Новичком" - тем, что вбросил столь же недоказанный "перехват".

В Сети уже открыто потешаются над этой историей.

А пранкеры Вован и Лексус официально заявили, что не имеют отношения к указанному разговору (первоначально некоторые наблюдатели подумали, что это их рук дело).

В общем троллинг получился поистине международного масштаба. Вспомним, как он готовился.

Что Лукашенко заявлял о записях

2 сентября канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что Алексей Навальный был отравлен "Новичком", поскольку его хотели заставить молчать. И потребовала от России объяснений.

На следующий день во время встречи с премьер-министром России Михаилом Мишустиным в Минске президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что в его распоряжении есть запись перехваченного разговора Варшавы и Берлина, который проливает свет на отравление Навального.

"Я заметил, наблюдая за российскими событиями, у них - Запада - новая фишка появилась. Опять "Новичок", опять отравление... Мы так понимаем, Варшава разговаривает с Берлином. Два абонента на связи. Перехватила наша радиоэлектронная военная разведка. Поскольку там (на западных рубежах Беларуси) развернуты части, и мы, конечно, ведем и в радиосфере противоборство с натовцами. И мы перехватили интересный разговор, который отчетливо говорит о том, что это фальсификация. Никакого отравления Навального не было", - заявил Лукашенко.

Он выразил мнение, что директору ФСБ РФ Александру Бортникову и главе Службы внешней разведки РФ Сергею Нарышкину стоит серьезно разобраться в этой ситуации. А также пообещал подготовить и направить запись в ФСБ.

"Мы и голос передадим записанный, и текст. Полностью все материалы сегодня-завтра будут у ваших спецслужб для того, чтобы они разобрались, кому это надо. Одна тоже цитата: "Тем более в ближайшее время у них выборы, день голосования в регионах России". То есть они знают, что в России выборы, и надо перед этими выборами какую-то подсунуть пакость. Мы думаем, что еще что-то придумают. Вот их стиль. Вот их лицо. Спокойной жизни они нам не гарантируют, спокойной жизни нам не будет. В этом я убежден", - добавил Лукашенко.

В Германии назвали слова Лукашенко о фальсификации отравления Навального не соответствующими действительности. В Москве же никак не комментировали вообще - и теперь понятно, почему.

Отравление Навального: версии Запада и России

Официальная позиция Германии такая: Навального отравили боевым ядом "Новичок", которым ранее, по версии британских властей, отравили бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля.

Соответствующее заявление появилось на сайте правительства ФРГ. Тест провела государственная военная лаборатория по инициативе клиники "Шарите", где лечится политик.

"Специальная лаборатория Бундесвера провела токсикологический тест с использованием образцов, взятых у Алексея Навального. В результате были предоставлены недвусмысленные доказательства наличия химического отравляющего вещества нервно-паралитического действия группы "Новичок", – говорится в заявлении немецкого правительства.

Утром 22 августа Навального доставили из омской больницы в берлинский госпиталь "Шарите". Фото: ТАСС

В России пока считают информацию об отравлении не подтвержденной. В Москве заявили, что делали запрос в Германию о результатах анализов Навального, но ответа не получили. Россияне требовали показать документы с результатами исследований биоматериалов. Также они пока не получали по официальным каналам документальных подтверждений наличия "Новичка" в крови Навального.

"Целый комплекс анализов был проведен у Навального в России до его вывоза в Берлин, никаких отравляющих веществ выявлено не было", – заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Об этом ранее заявляли омские врачи, которые лечили российского оппозиционера. По словам главного токсиколога Омской больницы Александра Сабаева, в первые 8 часов пребывания политика на стационаре медики провели химико-токсикологические исследования в трех независимых лабораториях. Результаты анализов показали, что в крови и моче Навального не было выявлено абсолютно никаких токсичных веществ.

Позже врач также добавил, что у российского оппозиционера еще до госпитализации были проблемы с питанием и пищеварением из-за использования каких-то диет.

"Проблемы с питанием и пищеварением у Навального были за несколько дней до госпитализации, он использовал какие-то диеты", - сообщил Сабаев.

Глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин не исключил, что ситуация с Алексеем Навальным была провокацией западных спецслужб.

"Заявление представителей Германии вызывает у России больше вопросов, чем ответов", - сказал он.

И один из этих вопросов - причем тут Беларусь?

Навальный и Беларусь

История с "Новичком" возникла, когда стало понятно, что акции протеста в Беларуси зашли в тупик, а Минск все сильнее поворачивается к Москве.

Не факт, что эти явления прямо связаны. Но логика подсказывает, что уступки от Кремля по Беларуси Запад будет выбивать в том числе и угрозой новых санкций - уже из-за Навального.

По крайней мере, сейчас Беларусь - это главная "горячая" точка в отношениях сторон. В Евросоюзе и США хотят смены Лукашенко и видят сейчас наиболее удобный для этого момент. Кремль же вписывается за Бацьку и делает его смещение маловероятным.

Более того - сейчас Лукашенко на грани того, чтобы пойти на те уступки России, которые ранее отвергал и называл покушением на суверенитет. Речь об углублении Союзного государства - введении единой валюты, гармонизации фискальной и прочих систем.

То есть это почти полное слияние России и Беларуси - с явным преобладанием РФ. Чего на Западе допустить не хотят.

Тезис "Навального отравили из-за Беларуси" Лукашенко высказал на следующий день после известий о "Новичке", да еще и на встрече с российским премером Мишустиным. То есть скорее всего, это рабочая версия событий и в самой Москве. Просто там пока не решаются открыто ее озвучивать - подобная конспирология не к лицу российскому руководству. Зато эксцентричному Бацьке эту миссию доверить можно.

Не исключено, что идея с "перехватом" родилась так же в этом тандеме - как способ показать Западу, чего стоят его доказательства по отравлению Навального.