"Укрзализныця" с понедельника остановит посадку на поезда в Тернополе
АО "Укрзализныця" (УЗ), по решению Госкомиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям, с 7 сентября возобновит посадку и высадку пассажиров на станциях "Острог" и "Радивилов" (Ривненская обл.)
Об этом в пятицу, 4 сентября, сообщила пресс-служба "УЗ".
Так, со станции "Острог" можно будет купить билеты на поезда:
- №98/97 Ковель - Киев,
- №122/121 Ривне - Николаев,
- №88/87 Ковель - Новоалексеевка,
- №45/46 Ужгород - Лисичанск.
Со станции "Радивилов" – на поезда:
- №45/46 Ужгород - Лисичанск,
- №232/231 Галич - Геническ - Ивано-Франковск.
При этом "УЗ" отмечает, что временно отменена посадка пассажиров на станции "Тернополь" (разрешена только высадка пассажиров).
Так, со станции не будут продаваться билеты на поезда сообщением:
- №21/22 Харьков - Трускавец,
- №12/11 Одесса - Львов,
- №81/82 Киев - Ужгород,
- №49/50 Киев - Трускавец,
- №136/135 Снятин - Одесса - Черновцы,
- №108/107 Одесса - Ужгород,
- №110/109 Львов - Херсон,
- №41/42 Днепр - Трускавец,
- №715/716 Киев - Львов.
Кроме того, "Укрзализныця" сообщила, что пассажиры, которые отказываются от поездки, могут вернуть билеты в ж/д кассы или через сайт УЗ и получить – им вернут 100% стоимости билета.
Напомним, из-за новых "красных" городов "Укрзализныця" закрыла продажу билетов на четыре станции. С 24 августа перестали продавать билеты на станциях Коломыя, Острог, Черновцы и Радивилов, а поездам, следовавшим из Черновцов, внесли изменения в маршрут.
Как сообщалось, в августе "Укрзализныця" восстанавила движение поезда "Киев-Запорожье".