АО "Укрзализныця" (УЗ), по решению Госкомиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям, с 7 сентября возобновит посадку и высадку пассажиров на станциях "Острог" и "Радивилов" (Ривненская обл.)

Об этом в пятицу, 4 сентября, сообщила пресс-служба "УЗ".

Так, со станции "Острог" можно будет купить билеты на поезда:

№98/97 Ковель - Киев,

№122/121 Ривне - Николаев,

№88/87 Ковель - Новоалексеевка,

№45/46 Ужгород - Лисичанск.

Со станции "Радивилов" – на поезда:

№45/46 Ужгород - Лисичанск,

№232/231 Галич - Геническ - Ивано-Франковск.

При этом "УЗ" отмечает, что временно отменена посадка пассажиров на станции "Тернополь" (разрешена только высадка пассажиров).

Так, со станции не будут продаваться билеты на поезда сообщением:

№21/22 Харьков - Трускавец,

№12/11 Одесса - Львов,

№81/82 Киев - Ужгород,

№49/50 Киев - Трускавец,

№136/135 Снятин - Одесса - Черновцы,

№108/107 Одесса - Ужгород,

№110/109 Львов - Херсон,

№41/42 Днепр - Трускавец,

№715/716 Киев - Львов.

Кроме того, "Укрзализныця" сообщила, что пассажиры, которые отказываются от поездки, могут вернуть билеты в ж/д кассы или через сайт УЗ и получить – им вернут 100% стоимости билета.

Напомним, из-за новых "красных" городов "Укрзализныця" закрыла продажу билетов на четыре станции. С 24 августа перестали продавать билеты на станциях Коломыя, Острог, Черновцы и Радивилов, а поездам, следовавшим из Черновцов, внесли изменения в маршрут.

Как сообщалось, в августе "Укрзализныця" восстанавила движение поезда "Киев-Запорожье".