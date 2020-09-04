Укрзализныця снова будет продавать билеты на поезда в Остроге и Радивилове. Фото: Facebook

АО "Укрзализныця" (УЗ), по решению Госкомиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям, с 7 сентября возобновит посадку и высадку пассажиров на станциях "Острог" и "Радивилов" (Ривненская обл.)

Об этом в пятицу, 4 сентября, сообщила пресс-служба "УЗ".

Так, со станции "Острог" можно будет купить билеты на поезда:

  • №98/97 Ковель - Киев,
  • №122/121 Ривне - Николаев,
  • №88/87 Ковель - Новоалексеевка,
  • №45/46 Ужгород - Лисичанск.

Со станции "Радивилов" – на поезда:

  • №45/46 Ужгород - Лисичанск,
  • №232/231 Галич - Геническ - Ивано-Франковск.

При этом "УЗ" отмечает, что временно отменена посадка пассажиров на станции "Тернополь" (разрешена только высадка пассажиров).

Так, со станции не будут продаваться билеты на поезда сообщением:

  • №21/22 Харьков - Трускавец,
  • №12/11 Одесса - Львов,
  • №81/82 Киев - Ужгород,
  • №49/50 Киев - Трускавец,
  • №136/135 Снятин - Одесса - Черновцы,
  • №108/107 Одесса - Ужгород,
  • №110/109 Львов - Херсон,
  • №41/42 Днепр - Трускавец,
  • №715/716 Киев - Львов.

Кроме того, "Укрзализныця" сообщила, что пассажиры, которые отказываются от поездки, могут вернуть билеты в ж/д кассы или через сайт УЗ и получить – им вернут 100% стоимости билета.

Напомним, из-за новых "красных" городов "Укрзализныця" закрыла продажу билетов на четыре станции. С 24 августа перестали продавать билеты на станциях Коломыя, Острог, Черновцы и Радивилов, а поездам, следовавшим из Черновцов, внесли изменения в маршрут.

Как сообщалось, в августе "Укрзализныця" восстанавила движение поезда "Киев-Запорожье".

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