Комитет Рады по вопросам социальной политики и защите прав ветеранов рекомендовал парламенту предусмотреть для украинцев компенсации при задержке пенсий, зарплат и других соцвыплат.

Об этом в пятницу, 4 сентября, сообщает информационное управление Аппарата ВР.

"Члены комитета решили рекомендовать Верховной раде принять за основу проект закона о внесении изменений в закон "О компенсации гражданам потери части доходов в связи с нарушением сроков их выплаты" (№ 3817)", - указано в сообщении.

Данный проект расширяет список видов денежных доходов, за нарушение сроков выплаты которых гражданам начисляется компенсация. В такие выплаты предлагают включить пенсию, ежемесячное денежное пожизненное содержание, социальные выплаты, стипендии, заработную плату, сумму индексации денежных доходов граждан.

Также в законе прописаны и источники этих выплат. Однако в пояснительной записке указано, что приятиние закона не приведет к дополнительным расходам из госбюджета.

Напомним, в начале года стало известно, что в Кабмине собираются ввести компенсации за задержки зарплат и стипендий.

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