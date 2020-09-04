К пожизненному заключению приговорил суд серийного насильника и убийцу, который держал в страхе жителей Кривого Рога в период с мая по июнь 2018. Всего за месяц "криворожский маньяк" напал на шестерых девушек - двоих убил, а четверо выжили. Последней его жертвой стала 21-летняя студентка. После того, как местные жители нашли ее обнаженное тело в Кривом Роге поднялась паника.

"Приговором Октябрьского районного суда г. Кривого Рога 37-летний гражданин признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст.115, ч.2 ст.15 ч.1,2 ст.152, ч.5 ст.152, ч. 2 ст.153 и ч.2,4 ст.187 УК Украины (умышленное убийство, изнасилование, покушение на изнасилование, сексуальное насилие, разбой)", - говорится в сообщении на сайте прокуратуры Днепропетровской области.

Установлено, что ранее судимый житель Кривого Рога, освободившись из мест лишения свободы условно-досрочно с мая по июнь 2018 совершал разбойные нападения и насиловал женщин. Жертвами злоумышленника стали шестеро пострадавших в возрасте от 18 до 38 лет.

"Чтобы преодолеть сопротивление, злоумышленник сжимал жертве шею до потери сознания. Если женщины долгое время не приходили в себя, у подсудимого не возникало желания в удовлетворении половой страсти, поэтому он оставлял место преступления, прихватив их имущество (мобильные телефоны, украшения, денежные средства и т.д.). А в случае, если женщина приходила в себя и могла сопротивляться, мужчина ее насиловал и лишал жизни", - говорится в сообщении.

По данным прокуратуры, убитыми оказались две девушки 18 лет и 21 года. Их злодей задушил после того, как удовлетворил половую страсть неестественным способом.

Суд поддержал позицию Криворожской местной прокуратуры №3 и назначил ему наказание в виде пожизненного лишения свободы с конфискацией имущества.

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