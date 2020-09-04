У украинцев осталось меньше недели, чтобы успеть изменить избирательный адрес перед местными выборами
До 10 сентября граждане Украины могут изменить избирательный адрес, чтобы проголосовать на местных выборах, намеченных на 25 октября 2020 года.
Об этом в пятницу, 4 сентября, сообщил руководитель аппарата Киевской городской государственной администрации (КГГА) Дмитрий Загуменный.
"Изменить свой избирательный адрес стало еще проще и удобнее, без очередей и справок. Достаточно обратиться в орган ведения Государственного реестра избирателей онлайн. Заявление в электронной форме можно передать в личный кабинет избирателя с использованием квалифицированной электронной подписи. А результаты рассмотрения заявления поступят на электронную почту. Главное - успеть изменить свой избирательный адрес до 10 сентября включительно", - сказал чиновник.
В КГГА добавили, что в столице создан городской координационный центр по решению вопросов обеспечения выполнения мер, определенных законодательством о выборах, по подготовке и проведению очередных выборов депутатов Киевского городского совета и Киевского городского головы, назначенных на 25 октября.
Напомним, недавно ЦИК разрешила голосовать украинцам без прописки и документов, подтверждающих адрес их проживания.
Ранее мы писали о том, как в Минздраве хотят регулировать работу избирательных комиссий в условиях коронавирусной эпидемии в стране.