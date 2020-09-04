До 10 сентября граждане Украины могут изменить избирательный адрес, чтобы проголосовать на местных выборах, намеченных на 25 октября 2020 года.

Об этом в пятницу, 4 сентября, сообщил руководитель аппарата Киевской городской государственной администрации (КГГА) Дмитрий Загуменный.

"Изменить свой избирательный адрес стало еще проще и удобнее, без очередей и справок. Достаточно обратиться в орган ведения Государственного реестра избирателей онлайн. Заявление в электронной форме можно передать в личный кабинет избирателя с использованием квалифицированной электронной подписи. А результаты рассмотрения заявления поступят на электронную почту. Главное - успеть изменить свой избирательный адрес до 10 сентября включительно", - сказал чиновник.

В КГГА добавили, что в столице создан городской координационный центр по решению вопросов обеспечения выполнения мер, определенных законодательством о выборах, по подготовке и проведению очередных выборов депутатов Киевского городского совета и Киевского городского головы, назначенных на 25 октября.

Напомним, недавно ЦИК разрешила голосовать украинцам без прописки и документов, подтверждающих адрес их проживания.

Ранее мы писали о том, как в Минздраве хотят регулировать работу избирательных комиссий в условиях коронавирусной эпидемии в стране.