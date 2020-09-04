Телевидение Беларуси в пятницу, 4 сентября, вечером обнародует записи разговора Польши и ФРГ, которые были перехвачены разведкой. Такой анонс сдел телеграм-канал "Пул первого".

"Для особо неверующих решили раскрыть детали того самого разговора... Поэтому, как бы многие не "любили" отечественное телевидение, рекомендуем всё же сегодня посмотреть вечерние новости на госканалах. Будет очень увлекательно", - говорится в сообщении.

Напомним, накануне Александр Лукашенко сделал громкое заявление о фальсификации отравления российского оппозиционера Навального и это подтверждает перехваченный разведкой разговор Варшавы и Берлина, запись которого есть в распоряжении президента Беларуси.

Также мы сообщали, что в Германии назвали слова Лукашенко о фальсификации отравления Навального не соответствующими действительности.