Профильный комитет рекомендовал Верховной Раде принять за основу проект закона №3613, в соответствии с которым предлагается запрещать выезд за границу должникам за коммуналку, а также ограничивать их в использовании оружия или вождении автомобиля.

Об этом сообщает пресс-служба парламента.

"Комитет принял решение рекомендовать Верховной Раде принять за основу проект закона о внесении изменений в некоторые законы Украины о совершенствовании порядка погашения задолженности потребителей по оплате жилищно-коммунальных услуг №3613", - говорится в сообщении.

Если парламент примет законопроект, то задолженность по коммуналке в Украине смогут взыскивать в принудительном порядке, если должник не заключит договор о реструктуризации добровольно. Исполнители смогут накладывать на имущество должника арест, а ему самому - запрещать выезд за границу, ограничивать в использовании оружия или вождении автомобиля.

Также в случае принятия законопроекта взыскивать задолженность по коммуналке исполнители смогут с первого дня предъявления исполнительного листа, а удерживать с должника - до 50% его доходов. Если задолженность составит более трех месяцев, то имущество должника смогут арестовать, а если более четырех месяцев - запретить ему выезжать за границу, водить автомобиль, пользоваться оружием и ходить на охоту.

Если же задолженность составит более одного года, то дополнительной мерой может стать штраф: при долге более 1 года - 20% от суммы долга; больше 2 лет - 30%; больше 3 лет - 50%.

Напомним, сегодня в Раде не поддержали выход Украины из очередного соглашения СНГ.

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