Боевое нервно-паралитическое вещество "Новичок" обнаружено не только в организме российского оппозиционера Алексея Навального. Следы яда были выявлены на бутылке с водой, из которой политик предположительно пил в день отравления.

Об этом в пятницу, 4 августа, информирует издание Spiegel со ссылкой на источники.

По данным журналистов, после того, как подтвердилось отравление Навального, канцлер Германии Ангела Меркель собрала шесть членов правительства на совещание. Она якобы не хотела привлекать внимания созывом полного состава кабинета безопасности.

В ходе совещания представитель Мюнхенского института фармакологии и токсикологии Бундесвера заявил, что найденный яд относится к группе нервно-паралитических агентов "Новичок".

"Следы были обнаружены не только в образцах крови, мочи и кожи Навального, но и на бутылке, которую он брал с собой в поездку… Предположительно, Навальный выпил из бутылки, когда уже был отравлен, и оставил на ней следы яда", - сообщает Spiegel.

Напомним, Навальному стало плохо 20 августа, когда он возвращался в Москву из Томска на самолете. Лайнер совершил экстренную посадку в Омске.

Политик был госпитализирован в тяжелом состоянии в местную больницу. Соратники политика утверждали, что у Навального токсическое отравление. 22 августа доставили российского оппозиционера из Омска в Берлин.

На днях появилась информация о том, что в организме находящегося на лечении в Германии российского оппозиционера обнаружены следы яда типа "Новичок", которым травили Скрипалей.

В свою очередь президент Беларуси Александр Лукашенко выступил с заявлением о том, что отравление Навального было сфальсифицировано Западом. По его данным, это следует из перехваченных переговоров Берлина и Варшавы, записи которых будут обнародованы в пятницу, 4 сентября, в эфире Белорусского телевидения.