В Ивано-Франковске решили открыть школы и детсады, несмотря на "красную зону"
Власти Ивано-Франковска собираются разрешить работу школ и детских садов, несмотря на то, что город занесен в "красную зону" карантина.
Соответствующее решение хотят принять в понедельник, 7 сентября, заявил на брифинге мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив.
По его словам, работа школ и детских садов будет возобновлена с 13 сентября.
"Мы приняли решение, что в течение двух недель у нас будут каникулы. Но дольше времени, очевидно, мы не можем работать без детских садов и школ. Поэтому в понедельник ожидайте соответствующих решений", - сказал Марцинкив.
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Напомним, ранее в Ивано-Франковске решили продлить школьные каникулы до 11 сентября из-за попадания города в "красную зону" карантина.
Также сообщалось, что мэр "красного" Ивано-Франковска намерен оспорить карантинные ограничения в суде.