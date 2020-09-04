Власти Ивано-Франковска собираются разрешить работу школ и детских садов, несмотря на то, что город занесен в "красную зону" карантина.

Соответствующее решение хотят принять в понедельник, 7 сентября, заявил на брифинге мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив.

По его словам, работа школ и детских садов будет возобновлена с 13 сентября.

"Мы приняли решение, что в течение двух недель у нас будут каникулы. Но дольше времени, очевидно, мы не можем работать без детских садов и школ. Поэтому в понедельник ожидайте соответствующих решений", - сказал Марцинкив.

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Напомним, ранее в Ивано-Франковске решили продлить школьные каникулы до 11 сентября из-за попадания города в "красную зону" карантина.

Также сообщалось, что мэр "красного" Ивано-Франковска намерен оспорить карантинные ограничения в суде.