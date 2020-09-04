В Украинской Православной церкви Киевского патриархата подтвердили информацию о заболевании 91-летнего патриарха Филарета коронавирусом. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Уточняется, что Covid-19 у Филарета был выявлен во время планового тестирования. Сейчас патриарх проходит курс лечения в больнице. Состояние его здоровья медиками оценивается как удовлетворительное.

"Сообщаем, что у святейшего патриарха Киевского и всей Руси-Украины Филарета во время планового тестирования выявлен положительный результат на Covid-19. Сейчас святейший владыка проходит курс лечения в больнице", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее Филарет обращался к верующим в связи с распространением коронавируса и заявлял, что свершение церковных таинств, в частности причастия, Крещения и других не является средством распространения коронавируса.

Также мы сообщали, что по данным на 4 сентября, в Украине установлен антирекорд по коронавирусу - заразились 2 723 человека.