В пятницу, 4 сентября, в грузинском Тбилиси прогремел взрыв. Уже известно об одном погибшем и троих раненных.

Об этом со ссылкой сообщает пресс-центр грузинского МВД.

Инцидент произошел на проспекте Костава, возле государственной филармонии. По предварительной информации, во время ремонтных работ в клубе "Дежавю" взорвался кислородный баллон. В результате взрыва пострадали три человека, один человек погиб. Пострадавшие были доставлены в больницу бригадами скорой помощи.

На месте работали медики, спасатели и полиция. Сейчас ведутся следственные действия. Инцидент расследуется по части 2 статьи 240 Уголовного кодекса Грузии, которая предусматривает нарушение правил безопасности при проведении горных, строительных или иных работ, повлекшее гибель людей.

Напомним, ночью 28 августа на Одесском нефтеперерабатывающем заводе прогремел мощный взрыв.

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