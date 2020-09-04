Избирательные комиссии на грядущих местных выборах в Украине будут продолжать работу даже при условии, если один из ее членов болен Covid-19. Однако если на избиркомах не будут соблюдаться эпидемиологические меры, выборы там будут заблокированы.

Об этом заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко на закрытом совещании министерства здравоохранения.

"Я уверен, начнутся сейчас манипуляции с больными членами комиссий, наблюдателями от разных политических партий", - предупредил Ляшко. По его словам, жалобы на коронавирусную болезнь у членов избирательных комиссий будут рассматриваться лабораториями в первую очередь.

Также чиновник предостерег своих подчиненных от выдачи членам комиссий фальшивых справок.

"Первое, о чем хочу сразу же предупредить: если где-то будут факты того, что кому-то из членов комиссии по политическим мотивам будут даваться позитивные или негативные результаты исследований, которые по факту такими не являются, это криминальная ответственность. Даже если кто-то может подумать об этом. Сразу предупреждаю: даже не смейте", - пригрозил Ляшко.

Санврач также рассказал об алгоритме работы избиркомов в условиях коронавирусной эпидемии. Так, если в избирательной комиссии выявили больного Covid-19, комиссия не закрывается, при условии, что остальные ее члены были в масках и соблюдали дистанцию.

"Если они будут нарушать, у нас будут основания говорить всем членам комиссии идти на самоизоляцию", - сказал Ляшко. То есть, в перспективе, выборы на отдельных участках можно будет блокировать решением Минздрава.

Проверки избирательных комиссий должны будут проводиться под руководством главы областного лабораторного центра. Для этого будет прописан отдельный алгоритм - пока что его нет.

Местные выборы в Украине назначены на 25 октября.

В то же время ЦИК через подлог отменила их Донбассе, лишив права голоса полмиллиона избирателей.