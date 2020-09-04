Крупнейший бордель Европы "Pascha" в немецком Кельне заявил, что обанкротился. Заведение разорилось из-за карантина, введенного в связи с пандемией коронавируса.

Об этом сообщает "Express".

Как отмечается, Кельнский дом терпимости является 11-этажным зданием, в котором работали 120 секс-работниц и 60 человек персонала, включая охрану, массажистов, поваров, парикмахеров, электриков и уборщиков.

Однако теперь в здании живут только две девушки, так как у них нет никакого жилья, а снимать квартиру им не по карману.

"Я подал заявление о банкротстве в местный суд. Мы подошли к концу", - заявил управляющий Pascha Армин Лобшайд.

По его словам, все деньги борделя были израсходованы за пять месяцев простоя, так как власти Германии запретили деятельность таких заведений, чтобы избежать распространения коронавируса.

Также Лобшайл заявил, что не стал бы объявлять банкротство, если бы власти пообещали открытие борделя в ближайшем будущем.

Кроме того, по словам управляющего, запрет на работу подобных заведений только усугубит ситуацию, так как секс-работницы все равно продолжают трудиться. Но будут делать это нелегально и в худших условиях, в отличие от тех, что были в "Pascha".

Напомним, в апреле исследование показало, что у 8% украинцев стало больше секса на карантине, а у 17% - меньше.

Ранее "Страна" подробно писала, почему украинцы стали меньше заниматься сексом во время коронакризиса.