У главы Киевского патриархата Филарета диагностировали коронавирус. В данный момент он находится на госпитализации.

Об этом написал на своей странице в Facebook бывший народный депутат Игорь Мосийчкук.

" У патриарха Киевского и всей Руси-Украины Филарета диагностировано Covid-19. Святейшего госпитализирован", - сообщил Мочийчук.

Напомним, ранее Филарет обращался к верующим в связи с распространением коронавируса. Он заявлял, что свершение церковных таинств, в частности причастия, Крещение и другие не является средством распространения инфекции.

Также глава УПЦ КП Филарет говорил, что причиной пандемии коронавируса Covid-19 на планете являются однополые браки. За что ЛГБТ-активисты подали на него в суд.