Печерский райсуд Киева отменил постановление ГБР о закрытии в отношении экс-президента Петра Порошенко уголовного производства о грубом вмешательстве в судебную систему и незаконные действия при назначении судей.

Об этом в Telegram-канале сообщил юрист Андрей Портнов.

Также Портнов напомнил, что ранее было закрыто три из расследуемых по его инициативе уголовных дела в отношении Порошенко.

"На эту минуту все три решения о закрытии отменены судом, а по одному из них, по отмыванию доходов на Кузне на Рыбальском, заново арестовано все движимое и недвижимое имущество", - написал Андрей Портнов.

Напомним, в августе ГБР открыла дело против Порошенко и Луценко из-за лишения гражданства экс-депутата Артеменко.

Также мы писали о том, что суд обязал ГБР возобновить дело против Порошенко о захвате власти.

Кроме того сообщалось, что Печерский суд обязал ГБР возобновить расследование дел против Порошенко по продаже "Кузни на Рыбальском".