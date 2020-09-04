Полиция подозревает, что во время отдыха в Египте на курорте Шарм-эль-Шейх была изнасилована 5-летняя украинка, которая приехала на отдых вместе с родителями. Об инциденте стало известно 12 августа, когда ребенка доставили в больницу Шарм-Эль-Шейха с обширным кровотечением, которое произошло в результате травмы в области промежности и наружных органов. Об этом пишет издание Vesti.ua.

Травма ребенка дала основание подозревать, что девочка стала жертвой изнасилования. Однако ее мама утверждала, что дочь травмировалась при неудачном прыжке в бассейн. Вскоре семья покинула курорт.

3 сентября информация о травмировании ребенка во время отдыха в Египте и подозрении на изнасилование поступила в полицию Сум из Министерства иностранных дел Украины, сообщает источник в МИД.

"Несмотря на утверждение матери ребенка, что ее дочь травмировалась в результате неудачного прыжка в бассейн, есть все основания полагать, что девочку изнасиловали", - говорит источник.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч.4 ст.153 (Сексуальное насилие) УК Украины. Проводятся следственные действия.

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