За одну неделю список стран, в которые украинским туристам разрешено въезжать, расширился на 3 государства до 48.

Об этом во время брифинга заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в пятницу, 4 сентября.

"По состоянию на 3 сентября открытыми и относительно открытыми являются 48 стран, куда могут поехать наши соотечественники. 3 страны добавилось к этому списку в сравнении с прошлой неделей. За последнее время добавились Бразилия, Доминиканская Республика и Демократическая Республика Конго", - сказал он.

Кроме того, Кулеба поблагодарил правительство Болгарии за продление еще на месяц допуска украинцев без необходимости предоставления негативного ПЦР-теста на коронавирус.

Напомним, ранее стало известно, что Минздрав включил все страны-соседки Украины, кроме Румынии и Молдовы, в "зеленую зону" по Covid-19.

При этом 30 августа Минздрав определил сразу 57 государств в "красную зону".