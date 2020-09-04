Государственное бюро расследований (ГБР) вызвало народного депутата Гео Лероса на допрос по делу об уклонении от уплаты налогов. Сам политик связывает это решение ведомства со своей критикой президента Владимира Зеленского.

Об этом в пятницу, 4 августа, Лерос и юридическая компания "Миллер", клиентом которой он является, сообщили в Facebook.

"1 сентября я выступил с заявлением в Верховной Раде, как уже 3 сентября приходит повестка на допрос в ГБР. Володимир Зеленський забрал лопату у Ермака и с ещё большим усердием углубляет дно. Вспомните выражение - не рой другому яму, сам в нее попадешь", - написал народный депутат.

Допрос Лероса в ГБР назначен на вторник, 8 сентября, в 10:00.

"Не прошло и трех дней с момента как нашего клиента - народного депутата Гео Лероса исключили из фракции "Слуги народа" в парламенте, как его уже вызывают на допрос в Государственное бюро расследований в качестве свидетеля, по обстоятельствам уголовного производства по ч.1 ст.212 УК Украины (умышленное уклонение от уплаты налогов)", - заявили в юридической компании.

Напомним, что 1 сентября Лерос выступил с трибуны Верховной Рады и заявил, что президент Владимир Зеленский нарушил свои обещания, а глава Офиса президента залоупотребляет властью и работает на российские спецслужбы. После этого Гео Лероса исключили из фракции "Слуга народа". Позже Зеленского попросили прокомментировать это решение депутатов, на что глава государства заявил, что ему нечего сказать по поводу "взяточников и предателей".

В день исключения Лероса из фракции Офис генпрокурора внес в Единый реестр досудебных расследований заявление о совершении народным депутатом Украины Гео Леросом преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 212 УК Украины (Уклонение от уплаты налогов). Основанием для этого стало постановление Печерского районного суда, изданное по жалобе представителя общественной организации "Совет ветеранов АТО", который проанализировав декларацию Лероса, предположил, что депутат совершил преступление.

По данным юристов, что представителем общественной организации оказался Андрей Одягайло - бывший начальник отделения СО Оболонского управления полиции, а с октября 2018 года - адвокат.

Кроме того, депутат является фигурантом еще одного уголовного производства, о незаконной надстройке над его квартирой.