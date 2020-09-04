На заседании 4 сентября Верховная Рада провалила законопроект о выходе из Соглашения о сотрудничестве государств - участников СНГ в создании межгосударственной сети информационно-маркетинговых центров. За документ голоса отдали лишь 223 нардепа, передает "Интерфакс-Украина".

"Проектом Закона предлагается выйти из Соглашения о сотрудничестве государств - участников СНГ в создании, использовании и развитии межгосударственной сети информационно-маркетинговых центров для продвижения товаров и услуг на национальные рынки. Кабинету министров Украины привести свои нормативно-правовые акты в соответствие с настоящим Законом", - говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Законопроект был инициирован Кабинетом министров.

Ранее "Страна" писала о том, что нардепы от Слуги народа, Евросолидарности и Голоса устроили в Раде флешмоб с флагами белорусской оппозиции.

Также мы сообщали, что Раде не хватило 5 голосов, чтобы утвердить состав комиссии по отбору сотрудников в САП.