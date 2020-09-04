Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сказал, что заявления президента Беларуси Александра Лукашенко относительно вмешательства Киева в дела республики создают негативный фон в отношениях с Украиной. Также он добавил, что если Беларусь будет продолжать совершать недружественные действия, то Киев готов к зеркальной реакции.

Об этом глава МИД сказал в ходе онлайн-брифинга, отвечая на вопросы.

Кроме того Кулеба заявил, что подобные действия в Беларуси предпринимаются Россией. "Особенно неприятно, что в то время, как РФ осуществляет достаточно эффективный контроль за событиями в Белоруси, но при этом белорусская сторона, наши партнеры, обвиняют Украину", - заявил он.

По словам министра, Украина будет отвечать словами на заявления, но ответом на действия в ее отношении Киев примет ответные меры. Также Кулеба пояснил, что в белорусском кризисе наша страна руководствуется исключительно соображениями своей национальной безопасности.

Дмитрий Кулеба о ситуации в Беларуси с 11 минуты

Напомним, Лукашенко заявил, что акциями протеста, которые вспыхнули после президентских выборов в республике управляют из-за рубежа. По его мнению, это Польша, Чехия, Литва и Украина.

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