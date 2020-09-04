Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) ждут начала массовой вакцинации от коронавируса в мировом масштабе не раньше чем с середины следующего года.

Об этом в пятницу, 4 сентября, сообщили европейские СМИ, передает "Интерфакс".

"На самом деле мы не ожидаем, что увидим массовую вакцинацию до середины следующего года", - заявила журналистам пресс-секретарь ВОЗ Маргарет Харрис.

Она отметила, что около девяти вакцин-кандидатов сейчас находятся на продвинутой стадии испытаний. Она указала на то, что чрезвычайно важно в сложившейся ситуации провести тщательную проверку эффективности и безопасности вакцин.

"Третья фаза испытаний должна занять больше времени, потому что нам необходимо увидеть, насколько действенно защищает эта вакцина, и также понять, насколько она безопасна", - сказала Харрис.

Напомним, во вторник, 11 августа, президент РФ Владимир Путин объявил, что Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса, а одна из его дочерей уже испытала ее на себе. По словам российского лидера, у нее уже сформировались антитела к инфекции.

Как сообщалось, в ВОЗ считают, что для победы над пандемией нужно несколько вакцин от коронавируса.