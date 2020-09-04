Беларусь удалось спасти от беззакония и произвола деструктивных сил, которые подогревали со стороны Польши, Литвы, Чехии и Украины. Такое заявление сделал белорусский министр обороны Виктор Хренин во время своего выступления в Москве. Об этом сообщает Тut.by.

"Благодаря слаженным действиям органов государственного управления и поддержке белорусским народом решений президента Республики Беларусь удалось спасти страну от беззакония и произвола",-заявил Хренин и поблагодарил руководство России и Китая, а также других государств, оказавшим помощь Беларуси "в непростое для нее время".

По мнению министра обороны Беларуси, "определенные силы на Западе", потерпев неудачу в попытке организации "цветной революции", перешли фактически к формам и методам ведения гибридной войны против белорусского государства, "применяя при этом беспрецедентные меры дипломатического и политико-экономического давления".

"Сегодня идет жесткая борьба за завоевание информационного превосходства",- добавил министр обороны.

В своем выступлении Виктор Хренин также отметил, что групировка в НАТО в соседних с Беларусью странах за последние 10 лет выросла в 17 раз, а количество военных учений в этих странах - в 5 раз.

Как сообщалось, в России сформирован резерв из спецназа для отправки в Беларусь.

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