По состоянию на пятницу, 4 сентября, соседние Румыния и Молдова вошли в "красную зону" распространения коронавирусной болезни. В то же время Россия, Беларусь и Польша определены в "зеленую зону".

Об этом на своем сайте сообщило министерство здравоохранения Украины.

Так, в "красную зону" входят страны, где показатель заболеваемости Covid-19 на 100 тысяч населения за последние 14 дней выше, чем в Украине (79,6). Опасными с эпидемиологической точки зрения Минздрав признал соседние Румынию (83,8) и Молдову (156,4). Также в "красной зоне" оказались Франция, Испания, Черногория, США, Израиль и еще 43 страны.

В "зеленую зону" включены соседние Беларусь (24,8), Россия (46,4), Польша (26,1), Словакия (18,7) и Венгрия (16,6). Безопасными признаны также Индия, Чехия, Австрия, Бельгия, Нидерланды, Италия, Швеция, Великобритания, Словения, Турция, Египет, Грузия, Финляндия, Швейцария, Германия, Болгария и Греция.

Напомним, 30 августа Минздрав определил 57 государств в "красную зону".

Ранее мы писали, что Кабинет министров Украины принял решение запретить въезд в страну для всех иностранных граждан начиная с 00:00 пятницы, 28 августа. Запрет продлится до 00:00 28 сентября текущего года.