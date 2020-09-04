Сегодня, спустя четыре года после убийства журналиста Павла Шеремета, суд начал рассматривать это дело по существу.

Правда, пока заседание ограничилось избранием состава присяжных. Которые по итогу должны будут установить, виновны ли подозреваемые волонтеры АТО - Антоненко, Кузьменко и Дугарь. А вот конкретную санкцию уже вынесет судья.

Шевченковский суд Киева из семи кандидатов сегодня утвердил пятерых. Трое из них станут основными присяжными в деле, двое будут запасными. Это определит автоматическая система отбора.

Разбирались, кто будет решать вопрос по делу Шеремета.

Как прошло заседание

Сегодня в суд явились семеро кандидатов в присяжные: Анна Чупина, Валерий Фирсов, Людмила Яковенко, Наталья Глоба, Инна Крамаренко, Юрий Михайленко и Юрий Федоренко. Их отобрала автоматизированная система.

Из семерых человек предстояло оставить пятерых (трех основных и двух запасных присяжных).

В ходе заседания адвокаты подозреваемых спрашивали, осведомлены ли присяжные о подробностях рассматриваемого дела, есть ли у них родственники, живущие на неподконтрольных территориях Донбасса.

Прокуроры интересовались, состоят ли они в политических партиях, участвовали ли в выборах, массовых мероприятиях, кем работают.

Одна из кандидатов, Анна Чупина, сама взяла отвод, поскольку в составе кандидатов был ее муж Юрий Михайленко.

Адвокаты заявили отвод двум кандидатам - Юрию Михайленко и Наталье Глобе. Михайленко за то, что тот не заявил самоотвод, хотя его супруга была в числе кандидатов.

Наталье Глобе заявили отвод, поскольку она подтвердила, что у нее есть близкая родственница и имущество на оккупированной территории. Адвокаты считают, что это может быть фактором давления.

Наталья на это расплакалась и заявила: "Это в который раз доказывает предубеждения в отношении тех, кто с Донбасса, а мы, между прочим, самые патриотичные".

Прокуроры заявили отвод присяжной Инне Крамаренко. Они отметили, что она может быть предвзятой, поскольку неоднократно была членом окружных избирательных комиссии от разных политических партий. Кроме того, она, являясь медиком, как и одна из подозреваемых Юлия Кузьменко, выразила мнение, что врачи не могут быть убийцами. "Я считаю, что медики не могут убивать" - сказала она, отвечая на вопросы.

Прокурор посчитал, что этой фразой присяжная уже обозначила свою позицию по делу.

В итоге самоотвод Чупиной суд удовлетворил, не допустил присяжную Крамаренко, а остальные остались в деле. Что отрадно, дискриминационное предложение убрать присяжного с родственниками на Донбассе суд отмел.

Итого, в списке утвержденных присяжных пять человек:

Юрий Иванович Михайленко (пенсионер).

Григорий Валерьевич Фирсов (предприниматель, арбитражный управляющий).

Людмила Михайловна Яковенко (безработная, работала в банковской сфере).

Наталья Александровна Глоба (домохозяйка).

Юрий Александрович Федоренко (предприниматель, занимается управлением недвижимостью).

Автоматизированная система назначит троих из них основными присяжными. Они будут работать в составе суда. Еще двое будут запасными. Отметим, что присяжные получают зарплату - такую же как и судьи.

Разберем, что известно о каждом.

Юрий Михайленко - пенсионер

Юрий Михайленко - бывший инженер-конструктор, это его первый суд присяжных. На суде его супруга Анна Чупина, с которой они давно не живут совместно, заявила самоотвод.

Отвечая на вопросы в суде Михайленко рассказал, что получает лишь пенсию и соцвыплаты. О деле Павла Шеремета знает из сообщений по телевидению.

Юрий Михайленко

Григорий Фирсов - работник арбитража

Это его третье дело в качестве присяжного (среди них - громкий теракт под Верховной Радой в августе 2015 года, о котором "Страна" недавно напоминала).

У Григория Фирсова три высших образования. По его словам, у него есть дальние родственники, которые живут на неподконтрольной территории, но он с ними не общается.

Григорий Фирсов

Людмила Яковенко - безработная

Людмила Яковенко в числе присяжных по резонансным делам об убийствах Олеся Бузины и Дениса Вороненкова.

Она работала в банковской сфере 23 года, сейчас безработная. По ее словам, источник ее дохода сейчас - участие в судах присяжных (оплата присяжной такая же, как и самой судьи).

Людмила Яковенко

Наталья Глоба - домохозяйка

Наталья Глоба - безработная, домохозяйка. Является присяжной в еще одном уголовном деле, где расследуют убийство. Она родилась в Донецке, где у нее осталась мама. Последний раз на Донбассе была до 2014 года. Ее муж был на неподконтрольной территории год назад. Дочь живет в Лондоне, сын абитуриент.

О деле Шеремета знает по новостям в интернете и на телевидении.





Наталья Глоба

Юрий Федоренко - предприниматель

Юрий Федоренко рассказал, что он уже третий раз в суде присяжных. Приговоры по двум предыдущим делам были обвинительными.

По его словам, он принимал участие в первом и во втором майдане, в политических партиях не состоит. Родных на неподконтрольной территории у него нет. О сути дела он знает из сообщений СМИ.

Юрий Федоренко

На что влияют присяжные

По закону суд присяжных состоит из троих основных присяжных, двух запасных и двух профессиональных судей. Как задумывалось, основная задача суда присяжных - оценить действия подсудимого с точки зрения общественного сознания. Присяжный должен быть своеобразным контроллером деятельности профессионального судьи при рассмотрении конкретного уголовного дела, особенно имеющего большой общественный резонанс. Они не являются профессиональными судьями и даже могут не иметь не только высшего юридического, но и вообще высшего образования

На сегодняшний день суд присяжных (в составе двух судей и трех присяжных) действует по ходатайству обвиняемого в преступлении, за совершение которого предусмотрено пожизненное лишение свободы.

Во время заседаний присяжные могут участвовать в исследовании доказательств, разрешения судьи задавать вопросы лицам, которые допрашиваются. При этом суд присяжных заседает отдельно.

Они выносят не приговор, а вердикт. Для этого присяжные должны ответить на вопросы: было ли событие преступлением, виновен ли подсудимый. По каждому вопрос проводят голосование.

Итоговое решение суда зависит от решения коллегии присяжных. Если она решит, что преступления не было либо же его свершил не обвиняемый, а другое лицо, суд обязан отпустить подсудимого и назначить повторное следствие. Если суд присяжных признал подсудимого невиновным - суд обязан его оправдать. Решение может быть оспорено в апелляционном суде.

То есть присяжные решают, виновен ли обвиняемый, но наказание определяет суд.

Каждый из состава суда присяжных имеет право изложить письменно особое мнение, которое не оглашается в судебном заседании, а приобщается к материалам производства.

Перечень присяжных сейчас утверждают местные советы. Граждане, изъявившие желание быть присяжными, лично обращаются в горсовет с необходимым пакетом документов.

Присяжным может стать дееспособный, несудимый гражданин Украины в возрасте от 30 до 65 лет. Не могут быть присяжными народные депутаты, министры, прокуроры, госслужащие, правоохранители, судьи, адвокаты, нотариусы.

За работу присяжным полагается вознаграждение, которое рассчитывается исходя из должностного оклада судьи местного суда с учетом фактически отработанного времени.