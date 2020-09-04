Лидер "Европейской партии Украины", экс-нардеп Николай Катеринчук будет баллотироваться в мэры Киева от ЕПУ.

Об этом передает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на пресс-службу партии.

Так, 3 сентября прошел внеочередной съезд ЕПА, делегаты которого решили, что партия будет участвовать в местных выборах 25 октября. Киевская городская организация партии выдвинула кандидатуру Катеринчука на должность городского головы Киева.

"На местных выборах наша задача - устранить мэров-барыг и их команды от местных бюджетов. Дискуссия вокруг мэра Киева или мэра любого другого города - или это должен быть хозяйственник, или спортсмен, или политик - бессодержательная. Громадам нужен мэр, который будет заниматься не собственным обогащением, а улучшением уровня жизни своих горожан", - отметил Катеринчук.

Он уточнил, что "Европейская партия Украины" предлагает "понятные пути и подходы развития местных громад", назвав одной из самых успешных моделей взаимодействия общества и власти модель Европейского Союза, которая предусматривает прозрачность и подотчетность власти обществу.

Также в партии назвали первой задачей мэров и глав ОТГ от "Европейской партии Украины" после победы на местных выборах обязательный аудит расходов местных бюджетов.

Напомним, Катеринчук – профессиональный юрист, адвокат, доктор юридических наук. Был народным депутатом Украины в Верховной Раде IV-VII созывов – с 2002 по 2014 год – в составе фракций "Наша Украина", "Наша Украина – Народная самооборона", "Батькивщина". В 2006 году возглавил созданную в том же году Европейскую партию Украины.

Как сообщалось, ранее "Слуги народа" озвучили кандидатов в мэры крупных городов.

Также мы писали, что кандидатом в мэры Киева от "Батькивщины" стал нардеп Алексей Кучеренко.