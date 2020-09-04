В рамках Ukrainian Fashion Week украинский боксер Владимир Кличко вышел на подиум. Он дефилировал в форме муниципальной охраны.

Об этом написал брат Владимира, мэр Киева Виталий Кличко, на своей странице в Facebook.

Так, на проекте, инициатором которого выступил столичный градоначальник, 44-летний спортсмен был одет в кожаную жилетку, футболку с принтом украинского орнамента и штаны с защитными нашивками на коленях и голени. Обут Владимир был в черные ботинки. Соозданный образ дополняла бейсболка на голове.

Как сообщил мэр Киева, это совместный проект городской власти Киева и четырех дизайнеров - Владимира Демчинского, Кирилла Харитонцева, Софии Русинович, Ядвиги Нетикши. Они презентовали по пять моделей одежды - для работников метро, скорой помощи, Муниципальной охраны, Киевпасстранса и Киевзеленстроя. Каждую модель можно адаптировать к реальной жизни и к реальным потребностям работников городского хозяйства.

Ранее мы писали, что Владимир Кличко хочет вернуться в ринг, что бы побить уникальный рекорд Джорджа Формана.

Также рассказывали, что он подарил своей избраннице украшения от народных умельцев.