Глава Минобороны России Сергей Шойгу привился российской вакциной от коронавируса. По его словам, в российской армии первыми прививку могут сделать медики и командиры всех уровней. Об этом пишет ТАСС.

Также сообщается, что мэр Москвы Сергей Собянин во время видеоконференции с президентом РФ Владимиром Путиным сообщил ему об испытании на себе российской вакцины. На вопрос главы государства о побочных последствиях он сообщил, что у него полдня болела голова.

"Можно сказать, что я вообще практически не почувствовал никаких последствий. Единственное, была небольшая головная боль, какая-то тяжесть полдня, но это в пределах, так же, как иногда мы чувствуем, когда прививаемся от гриппа", - заявил Собянин.

Ранее "Страна" писала о том, что на днях Жириновский сделал прививку от коронавируса российской вакциной и предсказал гибель миллионов американцев.

Также мы сообщали, что по словам президента Беларуси Александра Лукашенко, многие известные олигархи приняли российскую вакцину от коронавируса.