Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков закрыл пленарное заседание в пятницу и назначил новое на 15 сентября.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Так, согласно календарному плану работы 4-й сессии парламента, на следующей неделе народные избранники будут работать в комитетах, комиссиях и фракциях, а с 15 по 18 сентября продолжат работать в пленарном режиме.

Напомним, 1 сентября стартовала четвертая сессия Рады. Как писала "Страна", во время четвертой сессии парламент займется госбюджетом, референдумом и децентрализацией. Также "Страна" сообщала, что парламент возьмет паузу в две недели из-за проведения в Украине местных выборов.

На сегодняшнем заседании Рада поддержала создание Государственного аграрного реестра. Также депутаты приняли законопроект, который позволит штрафовать владельцев гироскутеров и самокатов за нарушение ПДД.