Несмотря на попадание Тернополя в "красную зону" коронавирусного карантина, власти города отказались закрывать школы. Транспорт будет работать в режиме спецперевозок.

Такое решение было принято в пятницу, 4 августа, по итогам заседания городского оперативного штаба по противодействию распространения коронавирусной инфекции, сообщил мэр Тернополя Сергей Надал в Facebook.

"Транспорт будет ездить в режиме спецрейсов, а учреждения образования закрывать не будут", - написал городской голова.

Стоит отметить, что карантин в Тернополе, согласно решению Госкомиссии по вопросам ТЭБ и ЧС, должен быть ужесточен с 7 сентября. Согласно ограничениям "красной зоны" в городе должен быть наложен запрет на работу общественного транспорта, посещение учебных заведений, а также деятельность ТРЦ, кафе и ресторанов. Также на Тернополь должны распространяться ограничения остальных "зон" карантина.

Примечательно, что во вторник, 1 сентября, мэр Тернополя Сергей Надал сообщил о подтвердившейся у него коронавирусной болезни. Городской голова пожаловался на постоянное ощущение усталости, которое появилось на фоне болезни.