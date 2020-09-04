На заседании в пятницу, 4 сентября, Шевченковский райсуд Киева отобрал 5 кандидатов в присяжные, которые будут рассматривать дело по обвинению Андрея Антоненко, Яны Дугарь и Юлии Кузьменко в причастности к убийству журналиста Павла Шеремета.

Изначально система отобрала 7 кандидатов в присяжные, однако одна из них, Анна Чупина, объявила самоотвод, потому что среди претендентов был ее муж Юрий Михайленко. Отвод еще одной кандидатке, Инне Крамаренко, заявили прокурор - так как она, по его мнению, уже сформировала свое мнение относительно дела, сказав, что "врачи не стреляют, а спасают" (одна из обвиняемых по делу - Кузьменко - врач). Суд отводы Чупиной и Крамаренко удовлетворил.

Защита требовала отвода Татьяны Глобы - так как ее родственники живут на неподконтрольных территориях. Женщина эмоционально отреагировала на требование отвода, расплакалась и заявила: "Это в который раз доказывает предубеждения в отношении к тем, кто с Донбасса, а мы между прочим, самые патриотические".

Также сторона защиты хотела исключить из списка Юрия Михайленко - поскольку, как считают адвокаты, он хочет принимать участие в заседании только ради денег. В итоге суд отказал в отводе Глобы и Михайленко.

В итоге присяжными стали:

Предприниматель Юрий Федоренко, занимается управлением недвижимостью. Это его третий суд присяжных. Приговоры по двум предыдущим делам были обвинительными. Выступая в суде, рассказал, что он принимал участие в первом и во втором майдане, в политических партиях не состоит.

Арбитражный управляющий Григорий Фирсов. Это тоже его третье дело в качестве присяжного. По предыдущим приговоры еще не вынесены. Среди них - теракт под Верховной Радой;

Безработная Людмила Яковенко, ранее 23 года работала в банковской сфере. Сейчас свой доход она получает только за счет выплат за участие в судах. Она в числе присяжных по делам об убийствах Олеся Бузины и Дениса Вороненкова.

Безработная домохозяйка Наталья Глоба. Она родилась в Донецке, там у нее осталась мама, но после 2014 года, по ее словам, родной город не посещала. А ее муж год назад последний раз был на неподконтрольной территории. Дочь живет в Лондоне, сын абитуриент. Является присяжной в еще одном уголовном деле, где расследуют убийство.

Пенсионер Юрий Михайленко, бывший инженер-конструктор. Сейчас получает лишь пенсию и соцвыплаты. О деле Шеремета знает из телевидения. Это его первый суд присяжных.

Дальнейшее рассмотрение отложили до следующего судебного заседания, которое назначено на 28 сентября, 15:00. Тогда же будет сформирован состав суда, который будет слушать дело по существу. Автоматическая система отберет из кандидатов трех основных и двух запасных присяжных.

Напомним, журналиста Павла Шеремета убили летом 2016 года в центре Киева. Машину, в которой он находился, подорвали, Шеремет погиб на месте. А в декабре 2019 года правоохранители объявили подозрение в убийстве трем лицам: военной медсестре Яне Дугарь, волонтеру и детскому сосудистому кардиохирургу Юлии Кузьменко, а также музыканту и ветерану АТО Андрею Антоненко.

В августе 2020 года Антоненко и Кузьменко по делу Шеремета вручили обвинительные акты, Дугарь получать его отказалась.

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