В пятницу, 4 сентября, спасатели локализовали пожар в Харьковской области, который полностью уничтожил село Горобьевку.

Об этом говорится в сообщении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

По их данным, общая площадь пройденная огнем ориентировочно составляет 500 га (из них 100 га верхового пожара).

Также в ГСЧС добавили, что в результате пожара уничтожено 22 жилых дома в Воробьевке и отселены 33 человека.

"В 13:17 4 сентября пожар локализован. Открытого огня нет, проводится догашевание отдельных очагов тления лесной подстилки и остатков древесины внутри контролируемого периметра", - добавили в сообщении.

К тушению масштабного пожара были привлечены 479 человек и 78 единиц техники, из них от ГСЧС 235 человек личного состава и 54 единицы техники, в том числе 2 пожарных самолета и 1 вертолет, которым осуществлена ​​73 сбросы (254 тонны воды).

Напомним, пожар начался в Харьковской области в среду, 2 сентября. В результате случившегося пострадал один человек, который отравился угарным газом. Также огонь уничтожил одно село, а еще в двух появились очаги возгорания.

Пожар в области тушили с помощью вертолетов, а житель села Кутьковка Харьковской области Сергей Тесленко получил звание народного героя после того, как при помощи своего трактора спас десятки домов от возгорания.