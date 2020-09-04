Суд заключил под стражу с правом внесения залога в 500 тысяч гривен двоих подозреваемых в минировании офисного помещения в центре Киева 9 августа. Об этом сообщается на странице столичной полиции в соцсети.

"Суд избрал фигурантам меры пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога - 500 тысяч гривень каждому. Санкция статьи предусматривает до семи лет лишения свободы", - говорится в сообщении.

В полиции напомнили, что 9 августа правоохранителям сообщили о том, что на заборе у офисного помещения на улице Большой Васильковской обнаружено самодельное взрывное устройство, которое состояло из буровой тротиловой шашки, электродетонатора с проводами питания, подключенными к мобильному телефону. Опасный предмет был обезврежен специалистами взрывотехнической службы.

Как сообщалось, в ночь на воскресенье, 9 августа, неизвестны заминировали парковку в нескольких метрах от входа в здание киевского офиса партии "Оппозиционная платформа - За жизнь".

Правоохранители установили причастных к заминированию. Ими оказались двое мужчин, 1981 и 1982 г.р. Один из них бывший правоохранитель, другой - проходил службу в зоне АТО.

Также "Страна" сообщала, что в Николаеве нетрезвый мужчина "заминировал" рейсовый автобус на автовокзале.